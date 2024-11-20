أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية دور "أرامكو السعودية" في دعم التنمية الوطنية بمختلف أبعادها

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية الدور الريادي الذي تؤديه شركة “أرامكو السعودية” في دعم التنمية الوطنية بمختلف أبعادها، مشيداً بالإنجازات النوعية التي حققتها، والتي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، جاء ذلك خلال رعاية سموه لقاء شركاء النجاح الذي نظمته الشركة تحت شعار “شراكة واستدامة” في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.