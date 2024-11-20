أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية دور "أرامكو السعودية" في دعم التنمية الوطنية بمختلف أبعادها

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية الدور الريادي الذي تؤديه شركة “أرامكو السعودية” في دعم التنمية الوطنية بمختلف أبعادها، مشيداً بالإنجازات النوعية التي حققتها، والتي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، جاء ذلك خلال رعاية سموه لقاء شركاء النجاح الذي نظمته الشركة تحت شعار “شراكة واستدامة” في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.
وأشار الأمير سلمان بن سلطان إلى أن “أرامكو السعودية” تمثل نموذجاً في دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز الابتكار، والمحافظة على البيئة، مثمناً المبادرات التي أطلقتها الشركة في منطقة المدينة المنورة، والتي ساهمت في دعم المشاريع التنموية، وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة، وتعزيز الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية، لافتاً إلى أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
وخلال الحفل، ألقى النائب الأعلى للرئيس للشؤون الإدارية بشركة أرامكو السعودية، محمد بن عبدالله الثميري، كلمة أكد فيها التزام الشركة بمواصلة تحقيق الأهداف التنموية في مختلف المجالات التي تخدم المنطقة وأبنائها، وتسهم في تحقيق التطلعات الوطنية.
وقدّم "الثميري" شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل لمسارات التعاون المستدام، وتعزيز تنسيق الجهود بين كافة القطاعات في المنطقة بما يسهم في بناء مجتمع مزدهر ومتقدم، كما أعرب عن امتنان “أرامكو السعودية” لكافة شركاء النجاح على دعمهم ومساندتهم لأعمال الشركة على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الشركة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة، وخلق ميزة تنافسية لاقتصاد المملكة ومجتمعها.
إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرض أبرز أعمال شركة أرامكو في منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى عرضٍ مرئيٍّ حول برامج ومبادرات الشركة في دعم المواطنة والبرامج المجتمعية التي تقدمها بمنطقة المدينة المنورة، والتي تسهم في خلق الوظائف وتعزيز التنمية الاقتصادية كما تم تسليط الضوء على الأهمية الإستراتيجية للمنطقة بالنسبة للشركة، في ظل الطلب المتزايد على النفط والغاز والمشتقات البترولية.
وفي ختام الحفل، قدم المدير التنفيذي لمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد، الدكتور عادل العوفي، مشاركة استعرض خلالها قصة نجاح مُلهمة حول جهود المركز في رعاية المصابين باضطراب طيف التوحد وأسرهم، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز اندماجهم الفاعل في المجتمع.