أسطول النقل المدرسي يقطع أكثر من 1.5 مليون كم خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي

قطع أسطول النقل المدرسي التابع لشركة تطوير لخدمات النقل "رافد" -الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- أكثر من 1.5 مليون كيلومتر عبر ما يزيد على 131 ألف رحلة مدرسية خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي الحالي 1446هـ، حيث يتزايد عدد المستفيدين من الخدمة بشكل تدريجي حتى وصل تقديم الخدمة في أسبوعها الأول لما يفوق 56 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام منهم أكثر من 16 ألفًا من طلبة ذوي الإعاقة، يدرسون في أكثر من 10 آلاف مدرسة بمختلف مناطق المملكة، يتم نقلهم عبر أسطول يتجاوز 13 ألف حافلة ومركبة.