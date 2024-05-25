جمعية الرحالة السعوديين إلى الرعاية "الثالثة" لمعرض الرياض للسفر 2024

أعلنت جمعيةُ الرحالة السعوديين مشاركتَها للعام الثالث على التوالي، كراعٍ إلكتروني لمعرض الرياض الدولي للسفر بالرياض لعام 2024 في الفترة من 27 إلى 29 مايو الحالي بمجموعة من أبرز أعضائها وضيوفها من جميع أنحاء المملكة.
من جهته أكّد إبراهيم المطيري رئيس مجلس الإدارة، أن مشاركة الجمعية تأتي من مسؤوليتها الوطنية تجاه تشجيع الرحالة على استكشاف ونشر وتدوين وتأريخ الموروث الثقافي والأثري والسياحي السعودي والترويج للسياحة المستدامة؛ ومنها المعارض التي تُقام بداخل المملكة والموجهة للجمهور العام وفئات الطلاب والشباب، وتبرز المحافظة على البيئة، وبحضور عدد من الرحالة من جميع مناطق المملكة والخليج العربي وهواة السفر والترحال ومشاهير التواصل الاجتماعي.
وأوضح طلال الحربي المدير التنفيذي للجمعية أن الجمعية تأسّست على يد نخبة متميزة من الرحالة السعوديين؛ حيث تواكب التطلعات، وتحقيق الأمنيات الوطنية لقطاع السياحة، والسفر والترحال، والترويج له، وللمواقع الأثرية ونموه مع مكانة وقيم ودور المملكة في الحضارة الإنسانية وتأثيرها في المجتمع الدولي.
وأوضح "الحربي" أن أهداف الجمعية تتضمّن العمل على الترويج للمواقع السياحية والموروث التراثي وتحقيق التطلعات الوطنية لقطاع السفر، وربط الأعضاء بالبيئة السياحية والمشاركة في الفعاليات التي تسهم في تطوير مفهوم السفر والترحال.
يذكر أن جمعية الرحالة هي أول جمعية أهلية متخصصة للرحالة في الشرق الأوسط تحت مظلّة رسمية، ويشمل نطاق الجمعية جميع مناطق المملكة.
وتتطلّع الجمعية التي صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم "1620" وتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ؛ لأن تكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على مستوى المملكة ورواد ثقافة السفر والترحال، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.