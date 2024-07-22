ضبط 947 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 947 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة، ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024 وحتى السبت 20 يوليو 2024م.
وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 383 مخالفة، تليها الرياض 156، ثم المدينة المنورة 120 مخالفة، والطائف 109 .
وأضاف المرور أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: جازان 31 مخالفة، والعاصمة المقدسة 28، ثم القصيم 27، والمنطقة الشرقية 23، ونجران 20 مخالفة، وعسير 16 مخالفة، والقريات 10.
وأهابت الإدارة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.