ضبط 947 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

وأضاف المرور أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: جازان 31 مخالفة، والعاصمة المقدسة 28، ثم القصيم 27، والمنطقة الشرقية 23، ونجران 20 مخالفة، وعسير 16 مخالفة، والقريات 10.