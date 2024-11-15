القوات الجوية تختتم مشاركتها المميزة في معرض البحرين الدولي للطيران

وتهدف مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في معرض البحرين الدولي للطيران إلى عرض الخبرات المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، حيث يعتبر المعرض أحد أبرز الوجهات في المنطقة، التي تهتم بمجال الطيران والدفاع، حيث شهد العديد من العروض الجوية والمعدات العسكرية الحديثة من مختلف الدول المشاركة.