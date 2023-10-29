"سعود المعجب" يستقبل النائبَ العام الصيني في الرياض

التقى النائبُ العامُّ الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الأحد، في مقرّ النيابة العامة بالرياض؛ النائبَ العامَّ لجمهورية الصين الشعبية العليا "يينج يونج".
ويجري النائبُ العام الصيني زيارةً رسمية للمملكة مع وفد رفيع المستوى من النيابة العامة الشعبية الصينية.
ورحّب النائب العام بالضيف والوفد المرافق له، متمنّيًا لهم طيبَ الإقامة في المملكة العربية السعودية، وأن تتكلّل هذه الزيارة بالنجاح والتوفيق.
واستعرض اللقاءُ العلاقاتِ الثنائية بين الجهازين العدليين، واطّلع النائب العام الصيني على عرضٍ مرئيٍّ يظهر التطور التشريعي والمؤسسي بالمملكة، وملخص عن النظام القضائي بها.
كما اطّلع على تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية، ومؤشرات الإنجاز للعمل القضائي.
يذكر أن زيارة "يونج" إلى المملكة هي لتعزيز العلاقات الثنائية، وتناول أبرز الملفات النيابية والعدلية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين الجهازين العدليين، بما يحقّق التقدم العدلي في البلدين الصديقين.