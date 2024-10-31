طيران الرياض يطلب 60 طائرة من الجيل الجديد لإيرباص من طراز A321

وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة "طيران الرياض"، ياسر الرميان أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة في مسيرة شركة طيران الرياض، من خلال الطلب الثاني لأسطول طائرات طيران الرياض بالشراكة مع إيرباص، حيث تعزز هذه الصفقة الخطط الطموحة في طيران الرياض وتحضيرًا للانطلاق التشغيلي الفعلي في العام المقبل التي من خلالها نسعى إلى بناء شبكة وجهات حول العالم لترسيخ مكانة العاصمة الرياض مركزًا إستراتيجيًّا عالميًّا في قطاع الطيران.