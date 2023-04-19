فريق طبي بـ"حراء مكة" يستأصل أوراماً تزن 2 كجم وينهي معاناة مواطنة ثلاثينية

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي، في استئصال مجموعة من الأورام الليفية والتي بلغ وزنها 2 كجم من مواطنة ثلاثينية من العمر.
وتفصيلاً، حضرت المريضة للعيادة وكانت تشكو من انتفاخ في البطن مع وجود نزيف مستمر دام معها لمدة عام واحد، وتمت متابعة حالة المريضة عن طريق العيادات الخارجية، وتبين بعد عمل الكشف والفحوصات الطبية اللازمة أن لديها ورمين ليفيين بمقاسات مختلفة، الأول في العضلة الخلفية من الرحم بقياس 10 x 11سم والثاني في العضلة الأمامية للرحم بقياس 11 x 12 سم.
وكان خيار الفريق الطبي لإجراء العملية الجراحية هو الخيار الأنسب في مثل هذه الحالة وتقرر نقل المريضة إلى قسم العمليات وتم إجراء العملية بعد عرض الحالة على قسم التخدير.
وقام الفريق بعد ذلك باستئصال الورمين الليفيين، وقد استغرقت العملية ما يقارب ساعتين، وبحمد الله نجحت العملية بدون أي مضاعفات تذكر والمحافظة على إبقاء الرحم سليماً، وبفضل الله أنهيت معاناتها وهي بحالة جيدة ولله الحمد.