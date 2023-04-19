فريق طبي بـ"حراء مكة" يستأصل أوراماً تزن 2 كجم وينهي معاناة مواطنة ثلاثينية

وتفصيلاً، حضرت المريضة للعيادة وكانت تشكو من انتفاخ في البطن مع وجود نزيف مستمر دام معها لمدة عام واحد، وتمت متابعة حالة المريضة عن طريق العيادات الخارجية، وتبين بعد عمل الكشف والفحوصات الطبية اللازمة أن لديها ورمين ليفيين بمقاسات مختلفة، الأول في العضلة الخلفية من الرحم بقياس 10 x 11سم والثاني في العضلة الأمامية للرحم بقياس 11 x 12 سم.