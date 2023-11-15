بينها المركز الأول.. 5 جامعات سعودية بقائمة أفضل 10 جامعات عربية لعام 2023

هيمنت الجامعات السعودية على قائمة أفضل 10 جامعات عربية لعام 2023 وفقًا لتصنيف مجلة التايمز للتعليم العالمي الصادر اليوم الأربعاء.
وتفوقت المملكة العربية السعودية في القائمة؛ حيث احتلت خمسُ جامعاتٍ مراكزَ ضمن العشر الأوائل؛ في المقابل تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة أربعة مراكز؛ فيما تحتل قطر مركزًا واحدًا.
وحلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) في المرتبة الأولى في القائمة للمرة الأولى، بعد أن كانت في المركز الثاني في عام 2022؛ بفضل أدائها المتميز في مجال البحث العلمي.
وحققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية درجة مثالية قدرها 100 في مجال البحث العلمي، وهي إحدى اثنتين فقط من بين 207 جامعات تحققت لها هذه الدرجة العالية في البيئة البحثية.. والجامعة الأخرى التي حققت هذا الإنجاز هي جامعة قطر التي تحتل المركز الثالث بشكل عام.
وفي الترتيب العام، جاءت جامعة خليفة الإماراتية في المرتبة الثانية عربيًّا، متقدمة من المركز الخامس في عام 2022، واحتلت جامعة قطر المرتبة الثالثة دون تغيير في ترتيبها.
وحلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الرابع، تليها جامعة الشارقة الإماراتية في المركز الخامس، وجامعة الملك خالد جاءت في المرتبة السادسة، تليها جامعة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، ثم جامعة الأمير محمد بن فهد في المرتبة الثامنة، وجامعة أبو ظبي الإماراتية في المرتبة التاسعة، وجامعة الملك سعود في المرتبة العاشرة.