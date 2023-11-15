بينها المركز الأول.. 5 جامعات سعودية بقائمة أفضل 10 جامعات عربية لعام 2023

وحلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الرابع، تليها جامعة الشارقة الإماراتية في المركز الخامس، وجامعة الملك خالد جاءت في المرتبة السادسة، تليها جامعة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، ثم جامعة الأمير محمد بن فهد في المرتبة الثامنة، وجامعة أبو ظبي الإماراتية في المرتبة التاسعة، وجامعة الملك سعود في المرتبة العاشرة.