"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.