"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والشمالية وعسير والشرقية والقصيم وحائل والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على القريات حتى التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد موجة باردة مع تكوُّن الصقيع على طريف، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العويقيلة ورفحاء حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الطائف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل أبها والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدائع والقامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وضرية وعنيزة والأسياح والبكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد أمطارًا خفيفة على الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.