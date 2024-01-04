على مساحة 484.670 م2.. طرح فرصة استثمارية بالكورنيش الجنوبي لجازان

ويشتمل المشروع على "مبانٍ لمعالم المحافظات، ومطاعم، ومقاهٍ، ومحال تجارية، ومنطقة ألعاب ترفيهية، ودار للسينما، وأنشطة ثقافية، وساحة فعاليات متنوعة".