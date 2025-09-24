المرور يحذّر من الانحراف المفاجئ ويؤكد خطورته على سلامة السائقين

وأوضحت أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى انحراف المركبات بشكل مفاجئ، أبرزها السير بسرعة تتجاوز الحد المسموح به، أو استخدام إطارات غير صالحة أو غير مضبوطة بالضغط الكافي، إضافة إلى الأمطار الغزيرة التي تقلل من مستوى السيطرة على المركبات.