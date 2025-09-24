المرور يحذّر من الانحراف المفاجئ ويؤكد خطورته على سلامة السائقين

حذرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر الانحراف المفاجئ للمركبات على الطرق، مؤكدة أن هذا السلوك يعد من أخطر الممارسات التي تهدد حياة السائقين ومستخدمي الطريق على حد سواء.
وأوضحت أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى انحراف المركبات بشكل مفاجئ، أبرزها السير بسرعة تتجاوز الحد المسموح به، أو استخدام إطارات غير صالحة أو غير مضبوطة بالضغط الكافي، إضافة إلى الأمطار الغزيرة التي تقلل من مستوى السيطرة على المركبات.
كما شملت التحذيرات الانشغال عن القيادة، وعدم كفاءة أنظمة المكابح أو العجلات، إلى جانب إغفال استخدام الإشارات المرورية عند تغيير المسار.
وأكدت الإدارة أن الالتزام بتعليمات السلامة المرورية وتجنب هذه المسببات يساهم في تقليل نسب الحوادث ويحافظ على أرواح السائقين والركاب، مشددة على أن السلامة مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي السائق والتزامه.