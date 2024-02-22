"الفيصل": ثلاثة قرون تُبرهن على إرادة الرجال وعزيمة الأبطال وتحكي قصة كيان استثنائي غيّر مسار التاريخ

وتابع: "ثلاثة قرون وهذا الوطن وحكام هذه البلاد للمقدسات خدام.. ومنذ الأزل وهم درع الدين الحصين، وللمسلمين في أرجاء المعمورة ناصرين.. قيادة لها في محافل السياسة صولات، وفي مجالات التنمية لهم بصمات منذ مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود، يرحمه الله، مرورًا بالدولة السعودية الثانية وحكامها، ثم موحّد هذا الكيان المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وأبنائه الملوك من بعده، يرحمهم الله، وصولًا للعهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حفظهما الله، لتتوالى قفزات النماء في كل المجالات، وتتوحّد الغايات لإعلاء راية وطن استثنائي يتخطّى التحديات ويصنع غدًا باسمًا تفخر به الأجيال".