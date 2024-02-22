"الفيصل": ثلاثة قرون تُبرهن على إرادة الرجال وعزيمة الأبطال وتحكي قصة كيان استثنائي غيّر مسار التاريخ

رفع الأميرُ خالد بن فيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة؛ التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وقال الأمير خالد: "ثلاثة قرون تُبرهن على إرادة الرجال وعزيمة الأبطال، وتحكي قصة كيان استثنائي غيّر مسار التاريخ، وسُطرت ملاحم العز والمجد المتجدد لأجل بقائه، وقصص تؤكد شموخ هذه البلاد وعراقتها، وأنها مهد حضارات وتنوع الثقافات، وتُثبتُ قوة عزيمة الرجال، أبطال كانت لهم كلمتهم لإنشاء وطن الهوية الواحدة والعقيدة الراسخة على ثراه قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وبين تضاريسه موئل الوحي ومهبط الرسالة الأسمى، وعلى صعيد منه كان ميلاد وبعثة سيد المرسلين النبي المبعوث رحمة للعالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم".
وأضاف الأمير خالد بن فيصل: "أنه يوم التأسيس الذي نجسّر فيه المشاعر بين ماض أصيل وحاضر زاهر، ونمنح فيه للذاكرة متّسعًا لنستذكر عراقة الأمس ونفخر براهننا المزهر؛ فمن أتون الخوف والجوع إلى حياة الرفاه والرقي، تلك الحياة المفعمة بالطموح، الزاخرة بالإصرار لتحويل المحال إلى واقع ملموس يكون شاهدًا على الرقي، ويحلّق بالوطن على أجنحة التقدم إلى مصافّ دول العالم الرائدة".
وتابع: "ثلاثة قرون وهذا الوطن وحكام هذه البلاد للمقدسات خدام.. ومنذ الأزل وهم درع الدين الحصين، وللمسلمين في أرجاء المعمورة ناصرين.. قيادة لها في محافل السياسة صولات، وفي مجالات التنمية لهم بصمات منذ مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود، يرحمه الله، مرورًا بالدولة السعودية الثانية وحكامها، ثم موحّد هذا الكيان المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وأبنائه الملوك من بعده، يرحمهم الله، وصولًا للعهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حفظهما الله، لتتوالى قفزات النماء في كل المجالات، وتتوحّد الغايات لإعلاء راية وطن استثنائي يتخطّى التحديات ويصنع غدًا باسمًا تفخر به الأجيال".
وسأل سموُّه اللهَ عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد الحكيمة وشعبها الأبيّ والمخلص من كل شر ومكروه.