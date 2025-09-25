سيولة سوق الأسهم السعودية ترتفع إلى 13 مليار ريال خلال الجلسة

شهدت سوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم نشاطًا لافتًا، حيث بلغت السيولة المتداولة نحو 13 مليار ريال، وسط متابعة واسعة من المتعاملين لحركة المؤشر العام "تاسي".
ويأتي هذا الارتفاع في قيمة السيولة ليعكس الزخم المتواصل الذي تشهده السوق خلال الجلسات الأخيرة، مدعومًا بحالة من التفاعل الإيجابي مع التطورات الاقتصادية، وما تحققه الشركات المدرجة من نتائج وأداء يعزز ثقة المستثمرين.
وتواصل السوق تداولاتها عند مستويات تعد من الأعلى خلال الأشهر الماضية، في مؤشر على قوة الحراك الاستثماري والاهتمام المتزايد من الأفراد والمؤسسات بالفرص المتاحة.