سيولة سوق الأسهم السعودية ترتفع إلى 13 مليار ريال خلال الجلسة

شهدت سوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم نشاطًا لافتًا، حيث بلغت السيولة المتداولة نحو 13 مليار ريال، وسط متابعة واسعة من المتعاملين لحركة المؤشر العام "تاسي".