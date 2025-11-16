الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين ونهضة يقودها "بنان"

فالمعرض يقدّم نموذجًا حيًا للكيفية، التي يمكن أن تمتزج فيها الخبرة التقليدية مع التفكير الريادي المعاصر، ليخرج من هذا التلاقي جيل جديد من الحرفيين القادرين على تحويل مهاراتهم إلى مشاريع مستدامة وقصص نجاح تحمل ملامح المستقبل.