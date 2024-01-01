شاهد.. "دودة اليسروع" تهاجم محصول السمسم في بني عيسى بالقنفذة

اشتكى بعض المزارعين في مركز سبت الجارة بني عيسى بمحافظة القنفذة من مهاجمة حشرة الدود التي يسميها البعض بدودة اليسروع محاصيلهم الزراعية ولوحظ انتشارها بكثرة في إحدى مزارع السمسم بوادي اسبطا شرق سبت الجارة والتهامها أوراق المحصول بشكل كامل حتى أصبح حجمها يقارب حجم اصبع اليد ما جعل صاحب المزرعة عاجزًا عن مكافحتها، مبينًا أنه ما زال بالإمكان تعافي المحصول حال تمكنه من إيجاد مبيد فعّال للقضاء عليها.