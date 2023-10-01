من اليوم حتى الخميس.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول

وأكّدت وزارة التعليم، أهمية إجراء الاختبارات خلال اليوم الدراسي المعتاد دون أن يكون هناك تأثير على سير بقية الحصص اليومية، مع ضرورة رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من أعمال التصحيح.