المرور يضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة خلال حملة ميدانية شاملة في مختلف مناطق المملكة

وجاءت منطقة الرياض في صدارة المخالفات بعدد (3,066) دراجة، تلتها محافظة جدة بـ(1,984) دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ(445) دراجة، في حين تنوعت الأرقام في بقية المناطق، حيث سجلت المدينة المنورة (209)، والعاصمة المقدسة (173)، ومنطقة عسير (104)، والقصيم (91)، والطائف (91)، وتبوك (69)، وجازان (48)، بينما سُجلت أرقام أقل في نجران، الباحة، الحدود الشمالية، حائل، والقريات، ولم تُسجل مخالفات في منطقة الجوف.