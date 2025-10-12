المرور يضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة خلال حملة ميدانية شاملة في مختلف مناطق المملكة

نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية مكثفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 5 أكتوبر إلى السبت 11 أكتوبر 2025م، وأسفرت الحملة عن ضبط (6,337) دراجة مخالفة.
وجاءت منطقة الرياض في صدارة المخالفات بعدد (3,066) دراجة، تلتها محافظة جدة بـ(1,984) دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ(445) دراجة، في حين تنوعت الأرقام في بقية المناطق، حيث سجلت المدينة المنورة (209)، والعاصمة المقدسة (173)، ومنطقة عسير (104)، والقصيم (91)، والطائف (91)، وتبوك (69)، وجازان (48)، بينما سُجلت أرقام أقل في نجران، الباحة، الحدود الشمالية، حائل، والقريات، ولم تُسجل مخالفات في منطقة الجوف.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية، والحد من المخالفات التي تشكّل خطرًا على مستخدمي الطرق، وتأكيدًا على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بقيادة واستخدام الدراجات الآلية.