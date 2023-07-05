"ذيب لتأجير السيارات" تحصل على شهادة ISO 9001 لمعايير إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي

أكدت شركة ذيب لتأجير السيارات، حرصها على تجديد حصولها على شهادة 9001ISO العالمية، لمعايير إدارة الجودة، خلال العام الحالي 2023، والتي حصلت عليها الشركة عن جدارة واستحقاق، خلال الأعوام الماضية؛ انطلاقًا من الإطار العام لاستراتيجية الشركة المتعلقة باستمرار التميز في تجويد العمل، وكذلك حرصًا منها على مواكبة أحدث النظم العالمية في الجودة المتعلقة بالإدارة والتشغيل، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها المميزة لعملائها، من أفراد وشركات على حد سواء، وبصورة مستدامة.
وتتعلق شهادة الأيزو 9001، بمعايير إدارة الجودة؛ حيث ساعد حصول الشركة عليها على الاستمرار في تلبية احتياجات عملائها بفاعلية أكبر، من خلال إدارة مواردها بشكل أفضل، وتحفيز موظفيها على رفع مستوى الأداء، بصورة أكثر فاعلية، وهذا بدوره ساعد في الإسهام، بشكل كبير في الارتقاء بكافة مستويات الخدمة؛ من خلال امتثال الشركة وتطبيقها للمعايير المتعارف عليها عالميًّا؛ فيما يتعلق بهذا الصدد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف الذييب: "نحن في شركة "ذيب لتأجير السيارات"، نحرص حرصًا شديدًا على مواكبة أحدث إصدارات المعايير العالمية المتعلقة بمجال عملها وتطبيقها؛ وذلك كالتزام تام منا بتقديم أفضل الخدمات المميزة لجميع عملاء الشركة؛ وفقًا لأجود وأدق المعايير، ويتضمن ذلك التنسيق التام بين مختلف الإدارات والأقسام في الشركة؛ الأمر الذي بدوره ينعكس بصورة إيجابية في زيادة وتيرة الكفاءة في الأداء والتميز في مختلف فروع وإدارات الشركة؛ وذلك بدوره يعزز من تجويد وتحسين الخدمات بصورة عامة، والتي تحرص الشركة على استدامتها".
وأشار "الذييب"، إلى أن شركة "ذيب لتأجير السيارات"، تحرص على استمرار حصولها بصورة مستدامة على هذه الشهادة العالمية والشهادات العالمية والإقليمية الأخرى، والمتعارف عليها في مختلف دول العالم، انطلاقًا من أحقيتها للحصول على هذه الشهادات، نسبة إلى ريادتها في مجال قطاع تأجير السيارات، طويل وقصير المدى، لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع، بجودة وكفاءة عالية؛ وفقًا لأرفع مستويات الخدمة؛ الأمر الذي أهّلها لمواصلة الحصول على أرقى الشهادات العالمية والإقليمية، عن جدارة واستحقاق.
وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات؛ حيث أهّلتها خبراتها وريادتها في الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليًّا وخارجيًّا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات؛ من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.
وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 33 عامًا؛ حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعًا، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وأسطولها الذي يتجاوز 26 ألف سيارة.