"ذيب لتأجير السيارات" تحصل على شهادة ISO 9001 لمعايير إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي

أكدت شركة ذيب لتأجير السيارات، حرصها على تجديد حصولها على شهادة 9001ISO العالمية، لمعايير إدارة الجودة، خلال العام الحالي 2023، والتي حصلت عليها الشركة عن جدارة واستحقاق، خلال الأعوام الماضية؛ انطلاقًا من الإطار العام لاستراتيجية الشركة المتعلقة باستمرار التميز في تجويد العمل، وكذلك حرصًا منها على مواكبة أحدث النظم العالمية في الجودة المتعلقة بالإدارة والتشغيل، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها المميزة لعملائها، من أفراد وشركات على حد سواء، وبصورة مستدامة.