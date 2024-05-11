في زيارته لـ"العارضة".. وزير الشؤون الإسلامية لإدارة المساجد: أنتم مسؤولون أمام الله عن أي قصور

دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خلال زيارته مقر إدارة المساجد في العارضة شرق منطقة جازان، منسوبي الفرع إلى الرفع بالاحتياج ورصد القصور.. وقال: أنتم مسؤولون أمام الله عن أي قصور.
وأوضح من خلال فيديو قصير، بثته قناة الإخبارية عبر منصة "إكس": "اطلبوا ما تحتاجون إليه؛ فالدولة قوية، والميزانية مرصودة. وإذا رصدتم ملاحظات أو تقصيرًا فارفعوها لي شخصيًّا".
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد زار إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العارضة، يرافقه وكلاء الوزارة، وعدد من مديري الإدارات، والمدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة المدخلي، وذلك على هامش زيارته الحالية لمنطقة جازان.
واطلع على سير العمل في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، وأبرز الإنجازات التي حققتها، كما التقى منسوبي الإدارة، واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، ووجّه بضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة وكاملة الخدمات؛ لتعين الموظف على أداء عمله على أكمل وجه تجسيدًا لرسالة الوزارة السامية في خدمة المساجد ومنسوبيها، والدعوة إلى الله، من خلال البرامج والفعاليات المختلفة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات متعددة لمعاليه لجميع فروع الوزارة وقطاعاتها المختلفة في جميع مناطق السعودية تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف المناطق والمحافظات.