في زيارته لـ"العارضة".. وزير الشؤون الإسلامية لإدارة المساجد: أنتم مسؤولون أمام الله عن أي قصور

واطلع على سير العمل في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، وأبرز الإنجازات التي حققتها، كما التقى منسوبي الإدارة، واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، ووجّه بضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة وكاملة الخدمات؛ لتعين الموظف على أداء عمله على أكمل وجه تجسيدًا لرسالة الوزارة السامية في خدمة المساجد ومنسوبيها، والدعوة إلى الله، من خلال البرامج والفعاليات المختلفة.