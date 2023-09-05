"ثبات المسكن العقارية" تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي" بِالعاصمة الرياض

وتُجسِّد معروضات شركة "ثبات المسكن العقارية" المُرتقب مشاركتها مع الزوار في المعرض، طموحات الإدارة في دعم الاقتصاد الوطني والأُسر السعودية على وجه الخصوص، بِمنتجاتٍ إسكانيةٍ تُحاكي معايير العقار الفاخرة والمستدامة عالميًّا، في قالبٍ سعوديٍّ بحت؛ حيث تسعى شركة "ثبات المسكن العقارية" إلى ترجمة دراستها وأبحاثها في السوق المحلي العقاري، وتعاونها الدائم مع بيوت الخبرة، في المُضي قُدُمًا مع شركاء النجاح من ممثلي القطاع العقاري العام محليًّا، والمُستثمرين العقاريين، والمُلاك والمورِّدين، في إبراز مجموعة مشاريعها ضمن إطار مشهد العمران السعودي الحديث، وتنويع محفظة أصحاب المصلحة الاستثمارية، وهو ما يتسق مع الصورة العامة التي رسمتها رؤية المملكة التحوُّلية 2030، في إرساء أُسس متينةٍ لِلقطاع العقاري والإسكاني، عبر إتاحة المجال لِلشركات في عرض أفكارهم ومنتجاتهم؛ بِغرض إيجاد حلولٍ نوعيةٍ في القِطاع، وتعزيز المعروض المحلي بِنماذج مبتكرة ومستدامة.