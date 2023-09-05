"ثبات المسكن العقارية" تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي" بِالعاصمة الرياض

تشارك شركة "ثبات المسكن العقارية" في أكبر معرضٍ عقاريٍّ على مستوى العالم "سيتي سكيب العالمي"، والذي سيقام تحت رعاية "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وبتنظيمٍ من شركة "تحالف"، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بِملهم، شمال مدينة الرياض، حيث سيضم المعرض نخبةً من الشركات العقارية البارزة على خارطة القِطاع محليًّا ودُوليًّا تحت شعار "لِبناءِ مسكنٍ المُستقبل"، من بينها شركة "ثبات المسكن العقارية" التي تستعد لِتقديم مشاريعها النوعية في جناحها الخاص بِالمعرض رقم "T69"، في صالة رقم 1، بدءًا من 10 سبتمبر ولغاية 13 من نفس الشهر.
وتُجسِّد معروضات شركة "ثبات المسكن العقارية" المُرتقب مشاركتها مع الزوار في المعرض، طموحات الإدارة في دعم الاقتصاد الوطني والأُسر السعودية على وجه الخصوص، بِمنتجاتٍ إسكانيةٍ تُحاكي معايير العقار الفاخرة والمستدامة عالميًّا، في قالبٍ سعوديٍّ بحت؛ حيث تسعى شركة "ثبات المسكن العقارية" إلى ترجمة دراستها وأبحاثها في السوق المحلي العقاري، وتعاونها الدائم مع بيوت الخبرة، في المُضي قُدُمًا مع شركاء النجاح من ممثلي القطاع العقاري العام محليًّا، والمُستثمرين العقاريين، والمُلاك والمورِّدين، في إبراز مجموعة مشاريعها ضمن إطار مشهد العمران السعودي الحديث، وتنويع محفظة أصحاب المصلحة الاستثمارية، وهو ما يتسق مع الصورة العامة التي رسمتها رؤية المملكة التحوُّلية 2030، في إرساء أُسس متينةٍ لِلقطاع العقاري والإسكاني، عبر إتاحة المجال لِلشركات في عرض أفكارهم ومنتجاتهم؛ بِغرض إيجاد حلولٍ نوعيةٍ في القِطاع، وتعزيز المعروض المحلي بِنماذج مبتكرة ومستدامة.
وتملك شركة "ثبات المسكن العقارية" محفظة عقارية زاخرة بِالمشاريع الإسكانية الرائدة محليًّا، من بينها مشروع "مد" المُتوّج بِجائزة "أفضل مطوِّر عقاري" في ملتقى برنامج "سكني" للربع الثاني من عام 2021، وهو ما يُميِّز ويُثري مشاركتها في المعرض الذي يضم أكثر من 350 جهة عارضة مُستعدة لاستقبال آلاف المهتمين بِشراء الوحدات العقارية في أجنحتها، بالإضافة إلى زوار محتملين من 170 دولة؛ حيث ستستعرض "ثبات المسكن العقارية" من خلال مساحتها الخاصة؛ خياراتٍ متنوعة من الحلول السكنية ذات النمط العصري، وستبرز ممارستها المُواكبة لِتوجه المعرض العام في تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية بِتقنيات التطوير والبناء المستقبلية، والتباحث في منظومة التشريعات العقارية، كما ستوثق الشركة تطورات مشاركتها في المعرض وما بعده، في منصاتها الإعلامية المندرجة تحت اسم @thabatre، وموقعها الإلكتروني الخاص thabatre.sa.