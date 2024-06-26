شاهد عقبة شعار.. هذا تحدٍّ جغرافيّ وأثرٌ سياحيّ كبيرٌ في قلب جبال عسير

وأُنشئت عقبة شعار قبل أكثر من أربعين عامًا، وتحديدًا في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، وشمل ذلك شقّ الصخور وحفر 11 نفقًا وتركيب 32 جسرًا، ليصل إجمالي أطوال الطريق إلى نحو 14 كم، وأغلقت للصيانة وأُعيد افتتاحها العام الماضي بعد عملية تطوير واسعة النطاق نفذتها الهيئة العامة للطرق استخدمت فيها أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تنفيذ أعمال السلامة والصيانة، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة؛ لرفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية.