في يومهم العالمي.. "الندوة العالمية" تثمّن جهود المملكة في رعاية الطفولة

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بالجهود السامية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الطفل ورعايته.
وثمّنت الندوةُ التزامَ المملكة بتطبيق أنظمة وقوانين تحمي الأطفال من التمييز والإيذاء، وتوفير بيئة آمنة تعزز تنميتهم نفسيًّا وجسديًّا.
ونوّهت الندوة بدور رؤية 2030 في تعزيز حقوق الأطفال من خلال المبادرات التوعوية والتعليمية، مع التركيز على تمكينهم من حق التعليم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
وأكدت الندوة العالمية حرصها على العناية بالأطفال؛ خاصة فئة الأيتام، عبر برامج كفالة الأيتام في دول إفريقيا وآسيا، وتقديم مبادرات تنموية تسهم في تحسين حياتهم وبناء مستقبلهم.