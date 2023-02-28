"رحلة ملهمة" وأجانب معجبون.. "واجهة جدة البحرية" تذكرة مجانية لمتحف مفتوح

شكّلت الواجهة البحرية بمدينة جدة، عامل جذب سياحي، ونجاحاً باهراً في استقطاب السيّاح الأجانب من مختلف دول العالم، حيث التصاميم الفريدة والفعاليات على مدار العام التي لاقت إقبالاً جماهيراً كبيراً ولامست في مضمونها مختلف شرائح المجتمع.
وأبدى عددٌ من الزوّار الأجانب في الواجهة البحرية، إعجابهم بقولهم: "مما يُحسب من نجاح للواجهة إقامة عديد من المهرجانات بوجود مختلف الجنسيات والأعمار في الفعاليات المقامة والمميزة"، مشيرين إلى أن مدينة جدة ومن خلال الواجهة أصبحت نابضة بالحياة، مع وجود الفعاليات في كل مكان، عادين وجودهم بالفرصة الرائعة ليكونوا جزءاً من أحداث وفعاليات جدة، وبخاصة ما يُقام على ضفاف البحر الأحمر، على حد وصفهم.
وسيقود الطريق الملاصق للبحر والمرصوف بدقة إلى رحلة ملهمة سيراً على الأقدام برفقة الأصدقاء في هواء بحر جدة النقي، والأمر المناسب للتعرُّف على سكان المدينة، واستكشاف المجسمات الفنية الفريدة، والمُصَممة بأيدي فنانين عالميين، وبهذا يكونون قد حصلوا على تذكرة مجانية لزيارة متحف مفتوح على البحر.