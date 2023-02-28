"رحلة ملهمة" وأجانب معجبون.. "واجهة جدة البحرية" تذكرة مجانية لمتحف مفتوح

وأبدى عددٌ من الزوّار الأجانب في الواجهة البحرية، إعجابهم بقولهم: "مما يُحسب من نجاح للواجهة إقامة عديد من المهرجانات بوجود مختلف الجنسيات والأعمار في الفعاليات المقامة والمميزة"، مشيرين إلى أن مدينة جدة ومن خلال الواجهة أصبحت نابضة بالحياة، مع وجود الفعاليات في كل مكان، عادين وجودهم بالفرصة الرائعة ليكونوا جزءاً من أحداث وفعاليات جدة، وبخاصة ما يُقام على ضفاف البحر الأحمر، على حد وصفهم.