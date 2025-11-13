ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرمال في محمية الملك سلمان الملكية

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تُعد اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلّغ.