ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرمال في محمية الملك سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والباكستانية، لمخالفتهم نظام البيئة واستغلالهم الرواسب في محمية الملك سلمان الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط ثلاث معدات تُستخدم في نهل الرمال وتجريف التربة، مشيرةً إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تُعد اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلّغ.