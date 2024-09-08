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"دوريات المجاهدين" بجدة تقبض على مقيمَيْن لترويجهما مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

"الأفواج الأمنية" بجازان تقبض على مخالفَيْن لتهريبهما "59,998" قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
"دوريات المجاهدين" بجدة تقبض على مقيمَيْن لترويجهما مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين
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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية؛ لترويجهما مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا؛ لتهريبهما "59,998" قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما سلاح ناري، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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