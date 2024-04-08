بالزينة المضيئة والمجسمات.. "أمانة الطائف" وبلدياتها تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك

كشفت أمانة الطائف عن أبرز استعداداتها لعيد الفطر المبارك، وذلك بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة.
وتفصيلاً، أوضحت الأمانة، في بيان أوردته لـ"سبق"، أن الاستعدادات تضمنت مشاركة أكثر من 2000 عامل نظافة في جميع أعمال النظافة التي تستمر طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء، وأعمال الزينة التي تجاوز عددها 340 من شعارات وإنارات ومجسمات جمالية، وتهيئة أكثر من 200 حديقة ومنتزه في الطائف.
كما قامت الأمانة بزراعة الزهور والورود المتنوعة، فيما قامت الأمانة بوضع الأشكال الجمالية المضيئة على امتدادات الطرق الرئيسة، وكذلك الشوارع والساحات المختلفة بالإنارة الجمالية، والأضواء والزخارف التي تتضمن عبارات التهنئة بالعيد.
وأضافت أنه تم الانتهاء من تركيب أعمال الزينة التجميلية، عبر تركيب 18 مجسمًا جماليًا مضيئًا، وتركيب 70 شكلاً مضيئًا على الأعمدة تحمل هوية العيد، وتركيب 50 علمًا يحمل شعار هوية العيد، بالإضافة إلى 400 لافتة تحمل شعار العيد، وتركيب مجسم مضيء منسدل على جسم الشجر، وتركيب 61 كرة من الكرات المضيئة المثبتة فوق الشوارع والممرات، كما تم تزيين 188 شجرة، ووضع 31 لوحة إعلانية بهوية العيد، و18 شاشة تلفزيونية، ووضع أكثر من 70 سارية أعلام في الطرق والميادين، فيما تم وضع 320 لوح أعمدة للإنارة التجميلية، فيما سيتم إطلاق فعاليّات في العيد في 3 مواقع على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى تزيين عدد من الشوارع الرئيسة.
واستأنس المواطنون والمقيمون بتلك الأعمال التزيينية التي تقوم بها الأمانة تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، وأنها اعتادت على ذلك في كل مناسبة، مُحدثةً بذلك بهجة وفرحة بالعيد السعيد.