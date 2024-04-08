بالزينة المضيئة والمجسمات.. "أمانة الطائف" وبلدياتها تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك

وأضافت أنه تم الانتهاء من تركيب أعمال الزينة التجميلية، عبر تركيب 18 مجسمًا جماليًا مضيئًا، وتركيب 70 شكلاً مضيئًا على الأعمدة تحمل هوية العيد، وتركيب 50 علمًا يحمل شعار هوية العيد، بالإضافة إلى 400 لافتة تحمل شعار العيد، وتركيب مجسم مضيء منسدل على جسم الشجر، وتركيب 61 كرة من الكرات المضيئة المثبتة فوق الشوارع والممرات، كما تم تزيين 188 شجرة، ووضع 31 لوحة إعلانية بهوية العيد، و18 شاشة تلفزيونية، ووضع أكثر من 70 سارية أعلام في الطرق والميادين، فيما تم وضع 320 لوح أعمدة للإنارة التجميلية، فيما سيتم إطلاق فعاليّات في العيد في 3 مواقع على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى تزيين عدد من الشوارع الرئيسة.