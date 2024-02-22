عضو مجلس الشورى "سعد العتيبي" في يوم التأسيس: إرثٌ راسخٌ نفخر به ومنجزٌ حاضرٌ ألهم العالم ومستقبلٌ مشرق نسعى اليه

وأشار "العتيبي" إلى أنّ هذا اليوم التاريخي، والذي يُجسّد ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، نفخر من خلاله باستحضار تاريخ بلادنا المُشرِّف، مستذكرين بكل شموخ تضحيات الأئمة والملوك الذين أسهموا في بناء هذا الوطن الشامخ، والجهود الكبيرة التي قام بها الآباء والأجداد الذين أسّسوا هذا الكيان العظيم، ونسجوا خيوطَ وحدة وطنية أصبحت مضربًا للمثل ورسخت دعائم الاستقرار والازدهار.