عضو مجلس الشورى "سعد العتيبي" في يوم التأسيس: إرثٌ راسخٌ نفخر به ومنجزٌ حاضرٌ ألهم العالم ومستقبلٌ مشرق نسعى اليه

رفع عضوُ مجلس الشورى الأستاذ سعد بن صليب العتيبي، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة الذكرى الغالية التي نعيشها اليوم، ذكرى يوم التأسيس.
وأشار "العتيبي" إلى أنّ هذا اليوم التاريخي، والذي يُجسّد ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، نفخر من خلاله باستحضار تاريخ بلادنا المُشرِّف، مستذكرين بكل شموخ تضحيات الأئمة والملوك الذين أسهموا في بناء هذا الوطن الشامخ، والجهود الكبيرة التي قام بها الآباء والأجداد الذين أسّسوا هذا الكيان العظيم، ونسجوا خيوطَ وحدة وطنية أصبحت مضربًا للمثل ورسخت دعائم الاستقرار والازدهار.
ونوّه عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد بن صليب العتيبي، إلى أن يوم التأسيس يُعدُّ فرصة للتأكيد على القيم والمبادئ الراسخة التي قامت عليها بلادنا بمراحلها الثلاث؛ من إيمانٍ راسخٍ على مرّ العصور، ووحدةٍ وطنيةٍ صلبةٍ، وتلاحمٍ كبيرٍ بين القيادة والشعب، وسعيٍ دؤوبٍ متواصل نحو التنمية والتطوّر في جميع المجالات، كما يعدُّ الاحتفالُ إلهامًا للأجيال القادمة لبناء مستقبلٍ مشرق.
وأوضح "العتيبي" أننا اليوم في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحفظهما الله؛ نعيش امتدادًا لتاريخ عظيم بجذور تاريخية تُلهمنا للسعي نحو مجتمع حيوي ومستقبلٍ مزدهر ووطن طموح؛ حيث شهدت المملكة العربية السعودية قفزاتٍ نوعيةً في جميع المجالات: محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا، برؤية السعودية 2030 التي جعلت بلادَنا محطَّ أنظار العالم أجمع.
وسأل عضوُ مجلس الشورى الأستاذ سعد بن صليب العتيبي، في ختام تصريحه، المولى سبحانه بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا المعطاء نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والرخاء.