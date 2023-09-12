"سنقل فيو SingleView" توقّع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات على هامش معرض سيملس السعودية 2023

وقعت "سنقل فيو “SingleView عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات مع عدد من الجهات من مختلف القطاعات، وذلك من خلال مشاركتها للمرة الثانية في معرض سيملس السعودية 2023، والذي أقيم في الرياض يومي 4 و5 سبتمبر.
كما أقامت الشركة ضمن مشاركتها عدد من ورش العمل داخل الجناح الخاص بها، وذلك بهدف التعريف بخدماتها المالية وابتكاراتها في مجال خدمات الربط الآلي وخدمات المصرفية المفتوحة.
وقد قدمت "سنقل فيو “SingleView خلال مشاركتها الفعّالة في هذا الحدث المميز مجموعة حلولها المالية المتقدمة فيما يخص خدمة معلومات الحساب، المدفوعات ، إدارة النقد، إدارة المخاطر، التحليلات المالية وغيرتها، حيث تساهم هذه الحلول والخدمات في تعزيز تحسين المشهد المالي للشركات بمختلف قطاعاتها.
من ناحية أخرى، شارك يوجين وليامز، مدير المنتجات في "سنقل فيو “SingleView في جلسة حوارية تحدث فيها عن الخدمات المالية المبتكرة التي تقدمها الشركة وكيف تتماشى مع أنظمة المصرفية المفتوحة.
كما تحدث السيد وليامز عن الدور الذي تلعبه عمليات تحليل البيانات في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، بينما أنهى كلمته بمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ أنظمة المصرفية المفتوحة وكيفية التغلب عليها.
وتهدف "سنقل فيو “SingleView من خلال مشاركتها في المعرض إلى عرض أحدث حلولها المالية وخدماتها في مجال المصرفية المفتوحة، والتي تسهم في تحقيق الابتكار والتطور في القطاع المالي.
من ناحيته تحدث عبد الرحمن العريفي، الرئيس التنفيذي لـ "سنقل فيو"، حيث قال: "أصبحت سنقل فيو من الشركات الرائدة التي تقدم حلول شاملة لقطاع الشركات".
وأضاف: "كانت لدينا فرصة رائعة لنقدّم حلولنا وخدماتنا أمام جمهور كبير من العملاء المحتملين. نحن ممتنون كذلك لهذا التفاعل الإيجابي غير المسبوق من زوّارنا حيال حلولنا المبتكرة".
وأكد العريفي أن "سنقل فيو" تسعى لتقديم حلولها المبتكرة في المصرفية المفتوحة لقطاع الشركات بمختلف قطاعاته لتعزيز تحسين المشهد المالي للشركات. ونسعى أيضاً لتوسيع نطاقنا في عالم التكنولوجيا المالية عبر مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتُشكّل "سنقل فيو “SingleView إحدى الأعمدة الرئيسية في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منتجات مبتكرة وحلاً متكاملًا لمجال المصرفية المفتوحة، منها خدمة معلومات الحساب وإمكانية إجراء المدفوعات.
هذه الخدمات تدعم الشركات عبر مختلف القطاعات في تحقيق التحول الرقمي الكامل. وتعمل "سنقل فيو" بجد على توسيع شبكة اتفاقياتها لتقديم حلولها للشركات والهيئات داخل السوق السعودي، وتطمح أيضًا لمدّ نطاق أعمالها إلى مناطق إقليمية وعالمية متعددة.