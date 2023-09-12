"سنقل فيو SingleView" توقّع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات على هامش معرض سيملس السعودية 2023

وقعت "سنقل فيو “SingleView عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات مع عدد من الجهات من مختلف القطاعات، وذلك من خلال مشاركتها للمرة الثانية في معرض سيملس السعودية 2023، والذي أقيم في الرياض يومي 4 و5 سبتمبر.