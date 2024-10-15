"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير وجازان وحائل وتبوك والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا خفيفة على العقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الطائف والشفا وأضم وبني يزيد ويلملم وجذم وميسان والعرضات. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، ورياحًا شديدة على جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع والحناكية والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.