"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الطائف والشفا وأضم وبني يزيد ويلملم وجذم وميسان والعرضات. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، ورياحًا شديدة على جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.