"المفتاح لتأجير السيارات" تطلق خدمة ابتكارية للاشتراك الشهري

وتضم المزايا خصمًا بقيمة 200 ريال سعودي، ورمز ترويجي بقيمة 100 ريال سعودي بالإضافة إلى تأمين شامل وخيار التنازل عن تحمل ضرر الاصطدام الذي يخلي مسؤولية المستأجر عن أي ضرر تتعرض له السيارة. وتشمل معايير الأهلية جميع الأفراد الحاصلين على رخصة قيادة سارية في المملكة العربية السعودية ممن تزيد أعمارهم عن 23 عامًا.