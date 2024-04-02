"المفتاح لتأجير السيارات" تطلق خدمة ابتكارية للاشتراك الشهري

دشنت شركة "المفتاح"، الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، خدمة "اشتراك المفتاح الشهري" المبتكرة التي توفر للسائقين بديلاً مرنًا وذكياً لاستئجار السيارات.
الخدمة متاحة الآن على مستوى المملكة، وتضع الراحة والقدرة المالية في مقدمة أولويات الحصول على السيارات.
وصرّح مسؤول في شركة المفتاح لتأجير السيارات، قائلاً: " ندرك أن السائقين اليوم يتوقون إلى الخيارات الذكية والتجربة السلسة. وهذه الخدمة تلبي هذه الاحتياجات وبدون الحاجة إلى دفع مبلغ تأمين لاستئجار سيارة إذ تضمن الخدمة توفر سيارة دائماً وحرية الإلغاء أو تغيير الخطط، وتتميز بمرونة لا مثيل لها."
وتعد خدمة الاشتراك الجديد من "المفتاح" تحولاً في القطاع وتطرح نموذج اشتراك فريد يعزز معايير المرونة ورضا العملاء ويلغي الحاجة إلى دفع مبالغ تأمينية كبيرة. ويؤكد للمشتركين أن السيارة التي يختارونها من خلال تطبيق الشركة هي ذات السيارة التي سيقودونها، ويقدم لهم ميزة الكيلومترات غير المحدودة.
وتضم المزايا خصمًا بقيمة 200 ريال سعودي، ورمز ترويجي بقيمة 100 ريال سعودي بالإضافة إلى تأمين شامل وخيار التنازل عن تحمل ضرر الاصطدام الذي يخلي مسؤولية المستأجر عن أي ضرر تتعرض له السيارة. وتشمل معايير الأهلية جميع الأفراد الحاصلين على رخصة قيادة سارية في المملكة العربية السعودية ممن تزيد أعمارهم عن 23 عامًا.
وتتيح الخدمة خيارات دفع فاتورة الإيجار شهرياً، ومشاركة المزايا مع الأصدقاء والعائلة من خلال نظام الرموز الترويجية للمشترك. ويمكن استخدام هذه النقاط لتغطية تكاليف الاشتراك اليومي أو الشهري، مع إمكانية توفير ما يصل إلى 400 ريال سعودي، وإلغاء الاشتراك في أي وقت.
وتقدم الباقات خيارات اشتراك مرنة لـ 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو حتى فترة أطول، مع الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 30 يومًا. ولضمان راحة المشترك، يتم إيصال السيارة مباشرةً إلى الموقع الذي يحدده.
يشار إلى أن "المفتاح" تقدم مجموعة واسعة من الخيارات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها من خلال توفير عدد كبير من أنواع السيارات التي تناسب كافة الأذواق وأساليب الحياة وبأسعار في متناول الجميع.