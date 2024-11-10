بالتزامن مع انعقاد القمة العربية والإسلامية.. "الإعلام" تقيم "واحة الإعلام" في نسختها الثامنة

وأقيمت النسخة الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة 18 و19 مايو 2023م، والنسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى 20 إلى 22 يونيو 2023م، والثالثة في العاصمة الهندية نيودلهي 9 إلى 11 سبتمبر 2023 بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند، كما أقيمت الرابعة في العاصمة الرياض بالتزامن من استضافة المملكة للقمم الإفريقية والعربية والإسلامية من 9 إلى 11 نوفمبر 2023، فيما تمت النسخة الخامسة في باريس بالتزامن مع فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك في 26 إلى 28 نوفمبر 2023.