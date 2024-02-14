محليات

جازان.. القبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته لجهة الاختصاص
جازان.. القبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، القبض على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

جازان
الإدارة العامة للمجاهدين
نبات القات المخدر
دوريات الإدارة العامة للمجاهدين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org