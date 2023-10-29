بدءًا من العام المقبل.. نقل جميع التجمعات من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة

وكان مجلس إدارة شركة الصحة القابضة قد أصدر في وقت سابق قراره بإنشاء مجالس إدارة تأسيسية للإشراف على التجمعات الصحية، ويأتي ذلك امتدادًا لقرار مجلس الوزراء بإنشاء الشركة المتضمن قيام الشركة بتأسيس شركات تابعة لها؛ استمرارًا لتنفيذ خطة تحوّل القطاع الصحي في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.