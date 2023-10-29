بدءًا من العام المقبل.. نقل جميع التجمعات من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أنه بحلول عام 2024 ستنتقل جميع التجمعات من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة.
جاء ذلك خلال ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له المقام خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري تحت شعار "استثمر في الصحة"، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجالات الصحية.
وكان مجلس إدارة شركة الصحة القابضة قد أصدر في وقت سابق قراره بإنشاء مجالس إدارة تأسيسية للإشراف على التجمعات الصحية، ويأتي ذلك امتدادًا لقرار مجلس الوزراء بإنشاء الشركة المتضمن قيام الشركة بتأسيس شركات تابعة لها؛ استمرارًا لتنفيذ خطة تحوّل القطاع الصحي في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويمثل القرار تأسيسًا للمراحل القادمة من بناء منظومة شركة الصحة القابضة واستكمالاً للمراحل التحولية السابقة وبناءً على منجزاتها، وذلك لبناء النموذج المستقبلي للشركة الذي يهدف للوصول إلى تجارب ونماذج مطورة والتكامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية ورفع الكفاءة والفعاليّة بما يحقق التطلعات في المراحل المقبلة.