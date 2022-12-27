شاهد.. "الثلوج تعانق مرتفعات تبوك" والفرصة مهيَّأة لمزيدٍ من البَرَد

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة؛ قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق عدة، وتساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز)، كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة.