شاهد.. "الثلوج تعانق مرتفعات تبوك" والفرصة مهيَّأة لمزيدٍ من البَرَد

بدأت مرتفعات منطقة تبوك بالتوشح بالبياض، وذلك إثر تساقط الثلوج في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، ووثّق المصوّر مشعل الزوين؛ لقطات تظهر مرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج عليها.
وهطلت أمس أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت مركز بئر بن هرماس وشقري، وعلى مرتفعات جبل اللوز صاحبتها زخاتٌ من الثلج.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة؛ قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق عدة، وتساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز)، كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة.
وكان مدير تعليم تبوك قد وجّه بتأخير الدوام المدرسي في مدارس مدينة تبوك وقراها التابعة لها لهذا الأسبوع بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء 1444/6/3هـ؛ حتى نهاية الأسبوع، لتبدأ الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحاً، كما وجّه ببدء تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحاً يوم غدٍ الأربعاء والخميس، ويأتي هذا التوجيه نظراً لبرودة الجو وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.