"هيئة الأمر بالمعروف" تُشارك بمشروعات رقمية حديثة في حج هذا العام

تميزت مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حج هذا العام بمشروعات رقمية حديثة، أسهمت في جذب عدد كبير من حجاج بيت الله الحرام والزائرين وتقديم الخدمات لهم بطرق سهلة وميسرة ضمن منظومة واحدة من الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة – أعزها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله-.
وقدمت الرئاسة العامة العديد من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة التي بلغت تسع خدمات رقمية وتعد الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة العامة، لتخدم الأعداد المليونية في حج هذا العام ومنها تطبيق مبرور على الأجهزة الذكية، وتقنية الواقع المعزز 7D الذي يعرض 15 مجسمًا توعويًا عن الأماكن المقصودة بالزيارة، وتقنية التواصل التفاعلي الآلي، بالإضافة إلى تطوير منصة الحج والعمرة والزيارة، لتثري تجربتهم وتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي من خلال (1148) مادة مقروءة ومسموعة ومرئية بــ (15) لغة عالمية.
كما تقدم الرئاسة العامة ضمن منظومة الخدمات ثلاث خرائط توعوية تفاعلية تبين دليل المواقيت وتعريف بالمواقيت الخمسة المكانية التي يمر بها الحاج، ودليل الناسك الذي يوضح للحاج الأنساك الثلاثة بداية من الإحرام حتى الانتهاء من فريضة الحج، كما تقدم الرئاسة خريطة تبين دليل الزيارة الشرعية للأماكن المقصودة بالزيارة شرعًا في المدينة المنورة.
وتتيح الرئاسة العامة جميع هذه الخدمات عن طريق تقنية الاتصال المجال القريب NFC أو تقنية QR التي توجد على الكروت التوعوية التي توزعها الرئاسة العامة في جميع المنافذ الحدودية والمراكز التوجيهية.