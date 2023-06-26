"هيئة الأمر بالمعروف" تُشارك بمشروعات رقمية حديثة في حج هذا العام

وقدمت الرئاسة العامة العديد من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة التي بلغت تسع خدمات رقمية وتعد الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة العامة، لتخدم الأعداد المليونية في حج هذا العام ومنها تطبيق مبرور على الأجهزة الذكية، وتقنية الواقع المعزز 7D الذي يعرض 15 مجسمًا توعويًا عن الأماكن المقصودة بالزيارة، وتقنية التواصل التفاعلي الآلي، بالإضافة إلى تطوير منصة الحج والعمرة والزيارة، لتثري تجربتهم وتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي من خلال (1148) مادة مقروءة ومسموعة ومرئية بــ (15) لغة عالمية.