الإعلامي "البكيري" مهاجمًا اللاعب "البليهي": يبدو أن لديه صدمات من الطفولة وهذه التصرفات لا "تطلع" من رجل بالغ عاقل

أثارت التصرفات والتصريحات التي قام بها لاعب نادي الهلال علي البليهي بعد مباراة الديربي بين النصر والهلال، ونيْله بطاقة حمراء وطرد من حكم المباراة، الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية والإعلاميين على وجود تلك السلوكيات السيئة في ملاعبنا.. وعلق الإعلامي الرياضي إبراهيم البكيري، على تلك التصرفات، قائلًا: "البليهي يبدو أن لديه صدمات من الطفولة، صدمات شنيعة مو تصرفات طبيعية؛ لأن هذه التصرفات لا تطلع من رجل بالغ عاقل".
وأضاف في حديثه خلال بودكاست #دكة الرياضي: "نحن نتكلم عن تنافس، فكرة أن تذهب لجمهور نادي النصر وتقلل منهم، هذا مو تصرف مع نادي النصر؛ فسبق أن غرزت العلم في ملعبهم، وهذه حركة ما تعبر عن رجولة وشهامة، تعبر عن قلة أدب وتصرف أرعن وعن عقلية لا تنتمي لعقلية اللاعب المحترف".
واستطرد: "خلاص مبروك عليك وتوكل على الله ونقفل موضوعك.. يا إما يعاقبك الحكم، يا إما يعاقبك ناديك على تصرفاتك، أنت قاعد تحرج نفسك وتحرج ناديك وتحرج محبيك معاك".
وكان المدافع علي البليهي قد احتفل بطريقة استفزازية بتسجيل الهلال لهدف في مرمى النصر أمام جماهير الأخير، خلال مواجهة الفريقين على استاد الملك فهد الدولي، وأظهرت عدد من اللقطات "البليهي" وهو يتصرف بطريقة غير لائقة، وعلى إثرها أشهَرَ حكم المباراة الكولومبي ويلمار رولدان، البطاقة الحمراء في وجهه.