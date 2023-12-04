الإعلامي "البكيري" مهاجمًا اللاعب "البليهي": يبدو أن لديه صدمات من الطفولة وهذه التصرفات لا "تطلع" من رجل بالغ عاقل

أثارت التصرفات والتصريحات التي قام بها لاعب نادي الهلال علي البليهي بعد مباراة الديربي بين النصر والهلال، ونيْله بطاقة حمراء وطرد من حكم المباراة، الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية والإعلاميين على وجود تلك السلوكيات السيئة في ملاعبنا.. وعلق الإعلامي الرياضي إبراهيم البكيري، على تلك التصرفات، قائلًا: "البليهي يبدو أن لديه صدمات من الطفولة، صدمات شنيعة مو تصرفات طبيعية؛ لأن هذه التصرفات لا تطلع من رجل بالغ عاقل".