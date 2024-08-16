الشيخ د. العيسى خطيبًا للجمعة على منبر أكبر جوامع كينيا

في أكبر جوامع كينيا، وبحضور عشرات الآلاف، ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة العلماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خطبةَ الجمعة هذا اليوم في العاصمة "نيروبي".
وتناول فضيلتُه في خطبتِه قِيمَ الإسلامِ، وأخلاقَ المُسلم، مستعرِضًا النصوصَ والقواعدَ الشرعية حول التعايُش والأُخوَّة الوطنية، وكيفية الانسجام في بُلدان التنوع بين الهوية الدينية والوطنية.
ونوَّه معاليه إلى أنَّ دينَ الإسلام دينُ الفضائلِ والقِيم، ودينُ الرحمةِ بالخَلْق والإحسانِ إليهم، مؤكِّدًا أنَّ شريعتَنا الإسلاميةَ أَرشدتْ إلى تزكيةِ النفس وتطهيرِها.
وشدَّد معاليه على أنَّ الحضارةَ الإسلاميةَ حضارةٌ أخلاقيةٌ في تأسيسِها ومنهاجِها وأهدافِها، لافتًا إلى أنَّها قدَّمتْ للإنسانية نماذجَ رائعةً في الكمال الإنساني مستعرضاً نماذج في ذلك.
وكان معاليه قد وصل إلى العاصمة الكينية "نيروبي" في وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع ضمن جولةٍ على الجنوب الأفريقي لعدد من المبادرات والبرامج.