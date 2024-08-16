الشيخ د. العيسى خطيبًا للجمعة على منبر أكبر جوامع كينيا

في أكبر جوامع كينيا، وبحضور عشرات الآلاف، ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة العلماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خطبةَ الجمعة هذا اليوم في العاصمة "نيروبي".