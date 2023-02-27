أمير "الشمالية" يشهد المسيرة العسكرية بمناسبة ذكرى "التأسيس"

جاء ذلك في مشاركة للأمن العام (الشرطة، والمرور، والدوريات الأمنية، وأمن الطرق، وحرس الحدود، والدفاع المدني، والسجون، وأمن المنشآت، والجوازات، والمخدرات، والأمن البيئي، والمجاهدين، وقوات الطوارئ الخاصة، والفوج السابع والثلاثين).