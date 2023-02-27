محليات
أمير "الشمالية" يشهد المسيرة العسكرية بمناسبة ذكرى "التأسيس"
بحضور وتفاعل كبير من الأهالي والزوار الذين حملوا الأعلام
شهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، المسيرة العسكرية بمناسبة ذكرى التأسيس.
جاء ذلك في مشاركة للأمن العام (الشرطة، والمرور، والدوريات الأمنية، وأمن الطرق، وحرس الحدود، والدفاع المدني، والسجون، وأمن المنشآت، والجوازات، والمخدرات، والأمن البيئي، والمجاهدين، وقوات الطوارئ الخاصة، والفوج السابع والثلاثين).
وشهد العرض حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من الأهالي والزوار، الذين حملوا الأعلام، والشعارات الوطنية.
ونوّه أمير منطقة الحدود الشمالية بجهود رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية، نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات، خدمة للدين ثم المليك والوطن؛ في ظل ما توليه القيادة من اهتمام وعناية لحفظ الأمن واستقراره.