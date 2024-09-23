وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي بين دول مجلس التعاون

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري التنسيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.