رئيس مجلس إدارة هيئة الملكية الفكرية يشكر القيادة بمناسبة إطلاق "الاستراتيجية الوطنية"

رفع وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالملك آل الشيخ باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إطلاق سمو ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مثمناً حرص القيادة على دعم الملكية الفكرية على المستوى الوطني، كونها أداة رئيسة لتعزيز الابتكار وتحفيز الإبداع.