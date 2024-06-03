خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري تتصل بالعلاقات الثنائية

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.