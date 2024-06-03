خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري تتصل بالعلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.