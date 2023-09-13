"لتبقى" تنصح عند شراء التكييف باختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة

وأما المجموعة الثانية فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثّل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية"؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، والصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحد في العام على الأقلّ".