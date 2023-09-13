"لتبقى" تنصح عند شراء التكييف باختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة

أبرزت الحملةُ الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، عدةَ نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.
وجاءت النصائح عبر مجموعتين؛ الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثّل في "اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، والتأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة "المستوى الأخضر"؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء".
وأما المجموعة الثانية فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثّل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية"؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، والصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحد في العام على الأقلّ".