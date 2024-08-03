استحواذ صاحب السموّ الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود على حصة كبيرة من أسهم شركة 2060 الزراعية

وبهذه المناسبة صرّح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود قائلًا: نحن سعداء بالمساهمة في دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في وطننا الغالي، وأنا واثق من أن شركة 2060 الزراعية ستحقّق إنجازات كبيرة في المستقبل القريب، وهي من الشركات الرائدة في هذا القطاع بالمملكة بأفكارها الجديدة والمبتكرة المتماشية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي تخدم السوق السعودي ودعم الأمن الغذائي في المملكة بتوفير المنتجات والخدمات الزراعية والدواء والغذاء بأفضل جودة للمستفيدين، وخدمات الرعاية الطبية البيطرية المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.