استحواذ صاحب السموّ الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود على حصة كبيرة من أسهم شركة 2060 الزراعية

في خطوة مهمة لتعزيز القطاع الزراعي في المملكة قرّر مجلس الإدارة بشركة 2060 الزراعية تعيين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة الشركة. وسيأتي التعيين رسميًّا بعد إعلان الجمعية العمومية خلال الأيام القادمة وتحديد موعدها الخاص من الجهات المختصة.
كما يأتي التعيين بالتزامن مع استحواذ سموه على حصة كبيرة من أسهم الشركة؛ مما يعكس ثقته بقدرات شركة 2060 وطموحاتها المستقبلية.
وبهذه المناسبة صرّح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود قائلًا: نحن سعداء بالمساهمة في دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في وطننا الغالي، وأنا واثق من أن شركة 2060 الزراعية ستحقّق إنجازات كبيرة في المستقبل القريب، وهي من الشركات الرائدة في هذا القطاع بالمملكة بأفكارها الجديدة والمبتكرة المتماشية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي تخدم السوق السعودي ودعم الأمن الغذائي في المملكة بتوفير المنتجات والخدمات الزراعية والدواء والغذاء بأفضل جودة للمستفيدين، وخدمات الرعاية الطبية البيطرية المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.
ومن المتوقّع أنْ يساهم تولّي الأمير فهد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود رئاسة مجلس إدارة الشركة، في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، وتعزيز مكانة الشركة كواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال.