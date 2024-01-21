بركان رئيس في صدع البحر.. دراسة فريدة لـ"كاوست" تفتح آفاق تشكل الحياة لأول مرة بالأعماق

وبيّنت الدراسة أن البيانات العلمية تشير إلى وجود فوهات حرارية مائية في برك عميقة عالية الملوحة في البحر الأحمر منذ الستينيات، لكن حتى الآن لا يوجد دليل مرئي مباشر لها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قدرة المعدات على تحمل البيئات المسببة للتآكل والسخونة الشديدة المرتبطة بهذه البرك الملحية؛ ليتم في هذا السياق؛ رسم خرائط لـ ٤٥ فوهة في منطقة جبل حطيبة، والتي غطت مساحة إجمالية كبيرة بلغت ١,٦ كيلومتر مربع، وكانت الفوهات الـ 14 التي لُوحِظَت على نحو مباشر وهي تنفث المياه الساخنة بشكل نشط تختلف تمامًا عن مثيلاتها الأخرى في تلال وسط المحيط في جميع أنحاء العالم، والتي يقتصر نشاطها في كثير من الأحيان على بقعة أصغر.