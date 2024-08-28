9 أعضاء.. وزير التجارة يعيّن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة القادمة

أصدر وزيرُ التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة القادمة.
وذكرت وزارة التجارة، عبر منصة "إكس"، أن الأعضاء الذين تم تعيينهم هم:
1- ثامر بن عبدالله محمد بن ريس.
2- خالد بن عبدالرحمن عبدالله القويز.
3- خلود بنت عبدالعزيز محمد الدخيل.
4- زياد بن عبداللطيف صالح آل الشيخ.
5- عبدالعزيز بن فهد حمد العنقري.
6- عبدالله بن سعود مرشود الرميح.
7- عبدالله بن عبدالرحمن ثنيان العبيكان.
8- عدنان بن عبدالله عبدالعزيز الخلف.
9- لطيفة بنت عبدالله عبدالعزيز الوعلان.