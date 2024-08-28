محليات

9 أعضاء.. وزير التجارة يعيّن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة القادمة

الغرفة التجارية بالرياض
الغرفة التجارية بالرياض
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أصدر وزيرُ التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة القادمة.

وذكرت وزارة التجارة، عبر منصة "إكس"، أن الأعضاء الذين تم تعيينهم هم:

1- ثامر بن عبدالله محمد بن ريس.

2- خالد بن عبدالرحمن عبدالله القويز.

3- خلود بنت عبدالعزيز محمد الدخيل.

4- زياد بن عبداللطيف صالح آل الشيخ.

5- عبدالعزيز بن فهد حمد العنقري.

6- عبدالله بن سعود مرشود الرميح.

7- عبدالله بن عبدالرحمن ثنيان العبيكان.

8- عدنان بن عبدالله عبدالعزيز الخلف.

9- لطيفة بنت عبدالله عبدالعزيز الوعلان.

وزير التجارة
ماجد القصبي
غرفة الرياض

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