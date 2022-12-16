جمعية أهل الحديث المركزية في بنجلاديش تمنح درعها الرسمية لوزير "الإسلامية"

منحت جمعية أهل الحديث المركزية في بنجلاديش، أكبر جمعية إسلامية ينتمي لها أكثر من 40 مليون شخص، درعها الرسمية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تقديرًا لإسهاماته العلمية والدعوية، ودعمه المستمر للجمعية ومناشطها لخدمة مسلمي بنجلاديش.
جاء ذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في جمهورية بنجلاديش، الدكتور عبدالله فاروق، بمكتب الوزير بمحافظة جدة، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.
يُشار إلى أن التكريم لوزير الشؤون الإسلامية يُضاف لعدد من الجوائز والأوسمة العالمية التي حصل عليها الوزير "آل الشيخ" منذ أن أدار دفة وزارة الشؤون الإسلامية؛ إذ حقق في فترة زمنية منجزات عالمية، وساهم في بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الكثير من الوزارات والمشيخات والجمعيات الإسلامية العالمية الرسمية لرسم خارطة للعمل الإسلامي المنظَّم؛ بما يحقق الرسالة التي تعمل السعودية على تحقيقها، وهي نشر منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للغلو والكراهية.