جمعية أهل الحديث المركزية في بنجلاديش تمنح درعها الرسمية لوزير "الإسلامية"

يُشار إلى أن التكريم لوزير الشؤون الإسلامية يُضاف لعدد من الجوائز والأوسمة العالمية التي حصل عليها الوزير "آل الشيخ" منذ أن أدار دفة وزارة الشؤون الإسلامية؛ إذ حقق في فترة زمنية منجزات عالمية، وساهم في بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الكثير من الوزارات والمشيخات والجمعيات الإسلامية العالمية الرسمية لرسم خارطة للعمل الإسلامي المنظَّم؛ بما يحقق الرسالة التي تعمل السعودية على تحقيقها، وهي نشر منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للغلو والكراهية.