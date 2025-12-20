من زيارة أمير المدينة إلى واجهة سياحية.. "جبل أُحد" يتحول إلى نموذج لتطوير المواقع التاريخية

تحوّل جبل أُحد في المدينة المنورة إلى إحدى الواجهات السياحية البارزة، بعدما وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خلال زيارته الميدانية للموقع، بتسريع خطوات تطويره، وذلك برفقة أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وشهد الجبل التاريخي عقب الزيارة إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل المدينة وخارجها، ليغدو نموذجًا واعدًا في صناعة الواجهات السياحية بالمنطقة، ضمن خطط تطوير المواقع ذات البعد الديني والتاريخي.
ويخضع جبل أُحد حاليًا لمشروع تطويري شامل، يهدف إلى تحويله إلى واجهة سياحية متكاملة وجذابة، مع الحفاظ على مكانته التاريخية وقدسيته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز السياحة الدينية والثقافية، وتوفير بيئة متكاملة للزوار ترتقي بتجربتهم.