من زيارة أمير المدينة إلى واجهة سياحية.. "جبل أُحد" يتحول إلى نموذج لتطوير المواقع التاريخية

ويخضع جبل أُحد حاليًا لمشروع تطويري شامل، يهدف إلى تحويله إلى واجهة سياحية متكاملة وجذابة، مع الحفاظ على مكانته التاريخية وقدسيته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز السياحة الدينية والثقافية، وتوفير بيئة متكاملة للزوار ترتقي بتجربتهم.