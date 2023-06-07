"الموارد البشرية" تقيم اللقاء الشهري الـ28 بعنوان "تطبيقات الكوتشنج في الموارد البشرية"

ويستعرض اللقاء (5) محاور أساسية تجيب عن تساؤلات مهمة حول تطبيقات الكوتشنج في الموارد البشرية، حيث يبين المحور الأول ماهية الكوتشنج من خلال الإجابة عن السؤال التالي: ما هو الكوتشنج في منظور الموارد البشرية؟ فيما يتطرق المحور الثاني إلى كيفية استخدامه في إدارة الأداء، بينما يستعرض المحور الثالث استخداماته في تطوير القيادات.