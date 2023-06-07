"الموارد البشرية" تقيم اللقاء الشهري الـ28 بعنوان "تطبيقات الكوتشنج في الموارد البشرية"

تواصل جمعية الموارد البشرية "بشر" جهودها النوعية في تطوير رأس المال البشري، وإيجاد بيئة تشاركية تؤصل لأفضل المعايير والممارسات المهنية، ضمن مبادرة متكاملة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية سوق العمل ومساهمتها في التنمية الوطنية، حيث تعقد "بشر" اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، اللقاء الشهري الثامن والعشرين، بعنوان "تطبيقات الكوتشنج في الموارد البشرية".
ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، افتراضيًّا عبر تطبيق "زووم"؛ مستشار تطوير القيادات، المهندس عبدالله الجرف.
ويستعرض اللقاء (5) محاور أساسية تجيب عن تساؤلات مهمة حول تطبيقات الكوتشنج في الموارد البشرية، حيث يبين المحور الأول ماهية الكوتشنج من خلال الإجابة عن السؤال التالي: ما هو الكوتشنج في منظور الموارد البشرية؟ فيما يتطرق المحور الثاني إلى كيفية استخدامه في إدارة الأداء، بينما يستعرض المحور الثالث استخداماته في تطوير القيادات.
أما المحور الرابع فهو يلقي نظرة سريعة على كيفية استخدام الكوتشنج في التدريب والتطوير، بينما يركز المحور الخامس على بيان الجهات المحلية التي تتبنّى أنواع الكوتشنج كممارسات تفيد الموارد البشرية.