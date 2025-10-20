"السعودية تصنع المستقبل".. محطة جديدة في مسيرة التحول الوطني نحو الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي

تعكس الشراكة مع شركتي Search On وجسور إنترناشيونال الإيطاليتين بعدًا استراتيجيًا في توسيع نطاق المعرض عالميًا، حيث تمثل هذه الشراكة جسر العبور نحو السوق الأوروبية عبر تعاون مؤسسي يهدف إلى استقطاب كبرى الشركات والمبتكرين الأوروبيين للمشاركة في المعرض كما تُعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المملكة بتعزيز التكامل الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية، وتطوير قنوات تعاون فعّالة مع المراكز البحثية والجامعات والجهات الاستثمارية في أوروبا، بما يسهم في ترسيخ موقع الرياض كمركز عالمي لصناعة المستقبل.