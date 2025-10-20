"السعودية تصنع المستقبل".. محطة جديدة في مسيرة التحول الوطني نحو الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي

تتهيأ العاصمة الرياض، برؤية يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لاستضافة واحدة من أضخم الأحداث التقنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهو معرض وفعاليات «السعودية تصنع المستقبل» المقرر إقامته في ديسمبر 2026، بمشاركة أكثر من 90 دولة ومئات الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار.
يمثل المعرض والفعاليات المصاحبة علامة فارقة في مسيرة التحول الوطني منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتجسيد ما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية في ميادين الابتكار والتقنية، بفضل قيادة تؤمن بأن صناعة المستقبل تبدأ من الإنسان والمعرفة والتقنيات الحديثة.
في هذا السياق يبرز معرض " السعودية تصنع المستقبل " كمنصة وطنية الهوية عالمية النطاق ، يُعقد في مدينة الرياض بتاريخ 14-16 ديسمبر 2026 م ليجمع العقول والشركات والجامعات ومراكز الأبحاث من أكثر من 90 دولة ويعرض أحدث التطبيقات والحلول في الذكاء الاصطناعي بجميع القطاعات .
تقوم اللجنة العليا لفعاليات المعرض مع شركائها الدوليين في أوروبا بجولة عالمية برئاسة رجل الأعمال ناصر بن سعيد الهاجري رئيس اللجنة العليا لفعاليات المعرض ، والأستاذ سعود بن حمد آل فطيح رئيس اللجنة المنظمة والوفد المرافق لهم ، بلقاءات مع كبرى الجهات والشركات العالمية في جميع القطاعات لبناء شراكات وجذب واستقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقليمياً يعبر الى العالمية .
منذ إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ، وضعت المملكة هدفًا واضحًا أن تكون مركزًا عالميًا لتقنيات المستقبل ، ولم تقف الرؤية عند حدود التصور النظري، بل تحولت إلى واقع ملموس من خلال مبادرات ومؤسسات متخصصة، في مقدمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقيادة معالي الوزير المهندس عبدالله السواحة التي مهدت البنية الرقمية المُمكنة لهذا التحول الكبير .
وفي هذا السياق تأتي الجهود الكبيرة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)بوصفها المرجعية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر الحوكمة والمبادرات الوطنية وفي مؤشر أمان الذكاء الاصطناعي محققة المركز 11 عالمياً والأول إقليمياً .
أطلقت المملكة العديد من الجهات الممكنة للذكاء الاصطناعي لتكون مرجعًا للتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتفعيل التحول الذكي في التعليم، الصحة، الصناعة، والطاقة.
وتعكس هذه الخطوات التزام المملكة بتطبيق مفهوم الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يضمن الاستخدام الآمن والعادل للتقنية في خدمة الإنسان والمجتمع، وهو ما جعل السعودية من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات دولية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
لم تنحصر رؤية القيادة في الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى المجالات الإنسانية والخدمية. ففي قطاع الصحة، أطلقت وزارة الصحة السعودية برامج تشخيص بالذكاء الاصطناعي أسهمت في تقليل الأخطاء الطبية بنسبة 35% ، وفي موسم الحج والعمرة، تُستخدم تطبيقات ذكية لإدارة الحشود وتحسين تجربة ضيوف الرحمن وأيضاً في القطاع التعليمي، فقد أدخلت وزارة التعليم أنظمة تعلم تكيفي تعتمد على تحليل أداء الطلبة لتخصيص المسارات التعليمية.
هذه النماذج تجعل من السعودية نموذجًا عالميًا في تسخير التقنية لخدمة الإنسان أولًا، وفق الرؤية التي وضعها سمو ولي العهد في قوله "نحن نبني اقتصادًا جديدًا قوامه الإنسان، ومحوره الإبداع، وأداته التقنية."
يتولى تنظيم معرض «السعودية تصنع المستقبل» شركة PNG السعودية ، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، في تأكيد جديد على كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على إدارة فعاليات دولية بمعايير عالمية ، ومن خلال هذا الحدث تؤكد المملكة أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد توجه تقني، بل مشروع وطني متكامل يترجم طموحًا كبيرًا نحو مستقبل يقوده الإبداع والمعرفة .
تعكس الشراكة مع شركتي Search On وجسور إنترناشيونال الإيطاليتين بعدًا استراتيجيًا في توسيع نطاق المعرض عالميًا، حيث تمثل هذه الشراكة جسر العبور نحو السوق الأوروبية عبر تعاون مؤسسي يهدف إلى استقطاب كبرى الشركات والمبتكرين الأوروبيين للمشاركة في المعرض كما تُعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المملكة بتعزيز التكامل الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية، وتطوير قنوات تعاون فعّالة مع المراكز البحثية والجامعات والجهات الاستثمارية في أوروبا، بما يسهم في ترسيخ موقع الرياض كمركز عالمي لصناعة المستقبل.
إنها رسالة واضحة بأن الرياض اليوم لا تواكب المستقبل فحسب، بل تصنعه.
